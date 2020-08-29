Четверо россиян, работающих в западных СМИ, покинули Белоруссию

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Четверо российских журналистов, сотрудников американского агентства Associated Press и немецкого телеканала ARD, покинули Белоруссию, они уже на территории России. Об этом сообщил журналистам в субботу посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Журналисты, среди которых оказалось и четверо граждан России, были проинформированы о том, что в соответствии с постановлением Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере у них отзываются аккредитации. Такое решение подразумевает обязательное завершение срока командировки в Беларусь", - сообщил посол.

По его словам, "дипломаты посольства, оказывавшие соотечественникам консульскую поддержку, обеспечили их переезд на территорию России, и только что они сообщили о пересечении госграницы". Посол добавил, что 28 августа сотрудники правоохранительных органов в Минске проводили проверку, чтобы установить личности сотрудников ряда иностранных средств массовой информации, работающих в республике.

Позже в Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что решением Межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности при Совете безопасности Белоруссии ряд журналистов лишили аккредитации МИД Белоруссии. До этого из-за отсутствия аккредитации из Белоруссии высылали корреспондентов чешского телеканала "Настоящее время" и российского телеканала "Дождь", также были депортированы журналисты "Радио Свобода".