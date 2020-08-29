Лавров поприветствовал участников фестиваля "Россия - Греция. Вместе сквозь века"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Обращение России и Греции к общим славным страницам истории содействует поддержанию взаимного доверия российского и греческого народов. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова организаторам, участникам и гостям четвертого международного благотворительного фестиваля христианской культуры "Россия - Греция. Вместе сквозь века". Текст приветствия размещен в субботу на сайте МИД РФ.

"Обращение к общим славным страницам способствует поддержанию взаимного доверия, продвижению созидательной повестки на благо российского и греческого народов", - подчеркнул Лавров.

По словам главы российского дипведомства, проведение фестиваля стало доброй традицией и свидетельством, что узы дружбы и взаимопомощи, объединяющие народы двух стран, "уходят корнями в глубокое историческое прошлое". "Весомый вклад России в обретение греческой независимости в начале XIX века широко признан греческой общественностью. Российские представители в следующем году примут участие в мероприятиях в Греции, посвященных 200-летию начала национально-освободительной борьбы. Символично, что в 2021 году, согласно договоренности сторон, будет проведен совместный Год истории Россия - Греция", - отметил министр.

Как указал глава МИД РФ, отрадно, что, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, фестиваль возобновил работу после прошлогоднего перерыва и в этот раз проходит на территории России."Как в Греции чтут память святого праведного воина, адмирала Федора Ушакова, так в России почитают покровителя острова Корфу - святителя Спиридона Тримифунтского. Показательный факт - Дом приемов МИД России находится на улице Спиридоновка, названной так по находившемуся на ней храму в честь этого православного святого", - констатировал глава российского дипведомства.

Лавров пожелал участникам и гостям мероприятия новых впечатлений, крепкого здоровья и хорошего настроения.