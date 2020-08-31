Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил в понедельник своего коллегу Сооронбая Жээнбекова с национальным праздником - Днем государственной независимости Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Отношения между нашими странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Расширяется двусторонний политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных сферах, координация усилий в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС", - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Путин также выразил уверенность в том, что совместными усилиями Россия и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание двусторонних связей и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами международной безопасности, в том числе пандемией коронавирусной инфекции. "Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов", - подчеркнул российский президент.

Декларация о государственной независимости Киргизии была принята 31 августа 1991 года.