В ЦИК началось первое открытое тестирование системы онлайн-голосования

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первое общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на довыборах депутатов Госдумы в Ярославской и Курской областях в сентябре, стартовало в понедельник в Центризбиркоме России.

Мероприятие началось с процедуры формирования и разделения ключей шифрования для онлайн-голосования, которые были помещены в специальный прозрачный ящик для хранения. Само тестовое голосование продлится с 10:00 до 15:00 мск, в нем смогут принять участие избиратели, подавшие заявления на участие в дистанционном электронном голосовании в Сеймском одномандатном избирательном округе № 110 (Курская область) и Ярославском одномандатном избирательном округе № 194 (Ярославская область), а также представители экспертного сообщества. Жители Ярославской и Курской областей проголосуют за местные достопримечательности, а эксперты выберут лучшее место отдыха в России.

"Мы провели процедуру разделения ключей, все опечатано. Эта процедура будет предшествовать началу каждого дистанционного электронного голосования. В 15:00 мск в этом же зале после нашей дискуссии и обсуждения тех презентаций, которые будут предложены, мы проведем сборку ключей и посмотрим, какое количество наших коллег записалась на дистанционное голосование и приняли в нем участие", - сказал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

По его словам, на участие в мероприятии записалось "достаточно большое количество экспертов". "Около 300 человек у нас голосует экспертов. Представители всех субъектов РФ принимают участие в тестовом голосовании, мы надеемся, что оно пройдет успешно", - отметил он.

В мероприятии принимают участие представители ЦИК России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ПАО "Ростелеком", представители политических партий и экспертного сообщества.

Об онлайн-голосовании

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет 11-13 сентября. Чтобы проголосовать дистанционно, жители Курской и Ярославской областей должны подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.