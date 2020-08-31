Памфилова: ЦИК сделает систему онлайн-голосования самой удобной и безопасной для россиян

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия планирует сделать технологию дистанционного электронного голосования не только самой удобной для граждан, но и самой неуязвимой и безопасной.

"В дальнейшем, используя компоненты всех четырех моделей [онлайн-голосования], представленных в научно-исследовательской работе, мы надеемся создать не просто самую удобную для наших граждан систему дистанционного голосования, но и самую неуязвимую и безопасную. Совместить несовместимое - мы должны эту задачу решить", - сказала Памфилова в ходе тестирования онлайн-голосования в ЦИК.

Она отметила, что онлайн-голосование должно обеспечивать прозрачность, контроль и тайну голосования, а также минимизировать риски внешнего вмешательства. "Мы уверены в том, что у нас это получится. Конечно, работы впереди очень много. У нас на сегодняшний день заявлений на участие в дистанционном голосовании в сентябре подали более 15 тыс. человек. Мы думали, что будет меньше, но активность достаточно высокая", - подчеркнула глава ЦИК.

Она напомнила, что в России почти 100 млн человек являются пользователями единого портала госуслуг. "А сколько у нас избирателей в России? Я примерно скажу, потому что у нас меняется это число. Где-то 108,5 млн плюс-минус. Фактически пользовательская база сопоставима с количеством избирателей в России. Это дает нам дополнительный повод для оптимизма, что это будет востребовано", - добавила Памфилова.

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет 11-13 сентября. Чтобы проголосовать дистанционно, жители Курской и Ярославской областей должны подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Об онлайн-голосовании

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.