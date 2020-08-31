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Песков сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся в Москве до середины сентября

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что "сроки согласовываются"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках визита Лукашенко в Москву для переговоров с Путиным.

В воскресенье в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Лукашенко в телефонном разговоре договорились, что в ближайшие недели проведут встречу в Москве. Это был шестой разговор президентов за последнее время.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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