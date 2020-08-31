Путин и Жээнбеков подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президенты России Владимир Путин и Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудили по телефону вопросы двусторонней повестки дня в политической, экономической и гуманитарной сферах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе киргизской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым. Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня в политической, экономической и гуманитарной сферах. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-киргизского стратегического партнерства", - говорится в сообщении.