Песков заявил, что ситуация в Белоруссии находится под контролем

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ситуация в Белоруссии находится под контролем, нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из РФ. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - сказал Песков.

По его словам, "в данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей".

При этом Песков пояснил, что использование резерва силовиков, если оно будет необходимо, не потребует согласия Совета Федерации, так как это "обязательства Российской Федерации, которые были ратифицированы парламентом". Представитель Кремля пояснил, что речь идет об обязательствах РФ перед Белоруссией в рамках договоров о Союзном государстве и ОДКБ, которые ранее уже были ратифицированы российским парламентом.

В интервью Сергею Брилеву, вышедшем в эфир 27 августа, Путин рассказал, что Москва и Минск договорились о формировании резерва для Белоруссии из числа правоохранителей РФ. Глава государства пояснял, что резерв из силовиков не будет задействован, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее". Комментируя 28 августа это заявление, Песков не стал отвечать на вопрос о составе и численности резерва, отметив, что это "достаточно разумное количество". Представитель Кремля также напомнил, что Путин исходит из того, что резерв российских правоохранителей для Белоруссии не будет использован.