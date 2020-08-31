Путин по видеосвязи пообщается с врио главы Республики Коми

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет в режиме видеоконференции общение с Уйбой", - сказал представитель Кремля, отметив, что будет обсуждаться положение дел в республике.

По его словам, в остальном у главы государства в понедельник в резиденции Ново-Огарево запланированы внутренние встречи и совещания.

Владимир Уйба был назначен врио главы Республики Коми 2 апреля после отставки губернатора Сергея Гапликова. Уйба с 22 января по 2 апреля 2020 года занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого с 2004 года возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России.