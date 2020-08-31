Памфилова: система онлайн-голосования пока не готова к работе в масштабах всей страны

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что система дистанционного электронного голосования пока не готова к работе в общероссийском масштабе, гражданам необходимо на понятном языке объяснить работу этой технологии.

"Конечно, система в целом еще не готова к масштабу общероссийскому, но для этого и проводятся пилотные проекты, где мы отрабатываем вместе с вами эту систему. Конечно, надо будет преодолевать и костность мышления, и замшелые стереотипы", - сказала Памфилова в ходе тестирования онлайн-голосования в ЦИК, обращаясь к экспертам.

По ее словам, с учетом социологических исследований необходимо изучить вопросы, которые непонятны людям в работе системы онлайн-голосования. "[Нужно] перевести на человеческий язык, заниматься грамотной пропагандой, показывать что к чему. Не просто переводить технические нормы, а показывать, почему это надежно, почему это довольно прозрачно, с одной стороны, с другой стороны, обеспечивает тайну голосования. Нам об этом надо думать. Сколько угодно специалисты могут на своем птичьем языке говорить, что все для нас ясно, но если мы не переведем это на публичный язык, действительно будут те проблемы, с которыми мы будем сталкиваться дальше", - отметила глава ЦИК.

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет 11-13 сентября. Чтобы проголосовать дистанционно, жители Курской и Ярославской областей должны подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Об онлайн-голосовании

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.