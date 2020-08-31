Путин поздравил экс-президента Армении Роберта Кочаряна с 66-летием

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, которому в понедельник исполнилось 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил бывшего президента Республики Армения Роберта Кочаряна с днем рождения", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма, в которой Путин назвал Кочаряна видным государственным деятелем, много сделавшим для развития современной Армении. Путин отметил личный вклад бывшего президента республики в укрепление дружественных и союзнических связей между двумя странами, а также пожелал Кочаряну крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.

Роберт Кочарян занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 год.

В 2018 году Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Кочаряну в попытке свержения в марте 2008 года конституционного строя. В 2019 году Кочаряну предъявили еще одно обвинение - в получении взятки в особо крупных размерах. В июне 2020 года он был освобожден из-под стражи под залог в размере 2 млрд драмов ($4 млн).