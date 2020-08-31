Памфилова отметила, что онлайн-голосование сократит расходы на подготовку к выборам

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что использование системы дистанционного электронного голосования поможет значительно сократить расходы на подготовку к выборам, необходимость в досрочном и надомном голосовании практически отпадет.

"Если у нас все пойдет удачно [в использовании онлайн-голосования], то представьте себе, отпадет необходимость практически в голосовании досрочном. Просто оно не нужно будет, в любой точке мира человек в день голосования сможет проголосовать. Практически к минимуму можно свести голосование на дому", - сказала Памфилова в ходе тестирования онлайн-голосования в ЦИК.

По ее словам, также "сократятся до минимума возможности всех процедур, видов и способов голосования, которые сейчас применяются". "Во-первых, это гораздо удешевит весь процесс. Если большая часть наших избирателей будет выбирать, мы будем готовы к этому в масштабах страны, то на голосовании мы сэкономим массу бумаги, транспортные расходы и много всего другого", - отметила глава ЦИК.

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет 11-13 сентября. Чтобы проголосовать дистанционно, жители Курской и Ярославской областей должны подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Об онлайн-голосовании

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.