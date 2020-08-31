В тестировании системы онлайн-голосования приняли участие почти 3,6 тыс. человек

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первое общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на довыборах депутатов Госдумы в Ярославской и Курской областях в сентябре, завершилось в понедельник в Центризбиркоме России. По данным ЦИК РФ, в нем приняли участие 3 590 человек.

Тестовое голосование проходило с 10:00 до 15:00 мск, в списки на участие в нем были включены 8 402 избирателя из Курской области, 6 693 избирателя из Ярославской области, а также 244 члена экспертного сообщества. По данным ЦИК, явка на тестовом онлайн-голосовании в Курской области составила 26,58% (2 233 избирателя), в Ярославской - 16,96% (1 135), среди экспертов - 90,98% (222).

Жители Ярославской и Курской областей голосовали за местные достопримечательности, а эксперты выбирали лучшее место отдыха в России. Согласно результатам тестового голосования, в Курской области победила Курская коренная рождества Пресвятой Богородицы пустынь (1 019 голосов), в Ярославской - Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова (767), а среди экспертов - озеро Байкал (50).

"Я полагаю, что после сегодняшнего нашего тестирования это более широко и в прессе пройдет, больше будет заинтересованность [в онлайн-голосовании]. Но вообще мы думали, что будет меньше [участников тестирования], потому что это такой локальный эксперимент. Поэтому тот результат, который есть на тестировании, он вполне нас удовлетворяет, позволяет сделать ряд выводов, проанализировать какие-то тенденции", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, представители "Ростелекома" сообщили об отсутствии сбоев в ходе тестирования. "Но в любом случае это микропроекты пока, мы очень аккуратно идем, осторожно. Поскольку такой небольшой эксперимент был, то это не должно нас успокаивать, потому что с возрастанием объема риски возникают в большей степени. Надо быть к этому готовыми, надо прогнозировать это, надо создавать очень большую серьезную подушку безопасности и надежности", - отметила глава ЦИК.

В мероприятии приняли участие представители ЦИК России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ПАО "Ростелеком", представители политических партий и экспертного сообщества.

Об онлайн-голосовании

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет с 11 по 13 сентября. Чтобы проголосовать дистанционно, жители Курской и Ярославской областей должны подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.