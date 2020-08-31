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Кризис в Белоруссии
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Переговоры глав МИД России и Белоруссии ожидаются 2 сентября

Встреча Сергея Лаврова и Владимира Макея пройдет в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его белорусским коллегой Владимиром Макеем запланированы на 2 сентября в Москве. Об этом сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"2 сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии в Москве", - сказала дипломат.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, по данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования, которые продолжаются уже больше трех недель.

В Москве неоднократно заявляли, что народ Белоруссии способен самостоятельно справиться со сложившейся в республике ситуацией, призывая страны Запада не навязывать свой ход событий.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКризис в Белоруссии
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