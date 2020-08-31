В кабмине не поддержали законопроект о выборах в Госдуму только по партийным спискам

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу главы комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко (ЛДПР), предусматривающую проведение выборов депутатов нижней палаты парламента только по партийным спискам, а также запрет на выдвижении кандидатов для партий численностью менее 100 тыс. членов. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно действующему законодательству, депутаты Госдумы избираются сроком на пять лет по смешанной системе. Половина мест (225) избирается по партийным спискам с пятипроцентным избирательным порогом, а другая половина - по 225 одномандатным округам. Помимо перехода к полностью пропорциональной системе и введения ограничений для партий с числом членов менее 100 тыс., законопроектом предлагается проводить выборы в нижнюю палату в последний понедельник апреля. Кроме того, документ предоставляет проголосовавшему на выборах обучающемуся лицу один свободный от учебы день.

"Предлагаемые изменения приведут к ограничению конституционного права граждан, в том числе беспартийных, избирать и быть избранными в органы государственной власти, ограничат право политических партий на участие в выборах депутатов Государственной думы", - указывается в проекте отзыва. Помимо этого, инициатива возлагает на избирательные комиссии обязанность по запросу политической партии осуществлять через уполномоченные органы проверку сведений об образовании и судимости лиц, которых партия планирует выдвинуть кандидатами. Это нововведение "не может быть поддержано, поскольку предусматривает возложение на избирательные комиссии несвойственных полномочий, реализация которых повлечет дополнительную нагрузку на них и на иные органы, увеличение финансовых, кадровых и организационно-технических ресурсов и, как следствие, дополнительное финансирование", отмечает комиссия.

Реализация законопроекта, подчеркнули в кабмине, повлечет дополнительные расходы бюджета. "Однако законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, что не соответствует требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса", - констатировали в правительстве. Там напомнили, что аналогичные изменения в избирательное законодательство уже неоднократно не находили поддержку у кабмина. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте заключения.

Как уточнил ТАСС автор инициативы, законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы, несмотря на позицию правительства.

Полностью пропорциональная система уже использовалась при выборах в Госдуму пятого (2007 год) и шестого созывов (2011 год).