Лавров подтвердил оппозиционерам Сирии готовность РФ содействовать диалогу внутри страны

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил на встрече в Москве с представителями оппозиции Сирии урегулирование в республике и подтвердил готовность России содействовать межсирийскому диалогу. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Как указывается в документе, Лавров обсудил с сопредседателем исполкома "Совета демократической Сирии" Ильхамом Ахмедом и лидером "Народного фронта за перемены и освобождение" Кадри Джамилем вопросы сирийского урегулирования, в частности, достижение межсирийских договоренностей на основе резолюции 2254 СБ ООН.

"Сергеем Лавровым была подтверждена неизменная готовность России продолжить содействие продвижению инклюзивного конструктивного межсирийского диалога в интересах скорейшего восстановления и укрепления суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, формирования условий для гармоничного сосуществования и развития всех этнорелигиозных составляющих сирийского общества", - говорится в сообщении.

Также представители сирийской оппозиции информировали главу российского МИД о подписанном ими по итогам проведенных в Москве контактов меморандуме о взаимопонимании между "Советом демократической Сирии" и партией "Народная воля".