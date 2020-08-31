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Путин увеличил зарплаты председателя СК и генпрокурора России

Их зарплаты вырастут на 3% с 1 октября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2020 года на 3% зарплаты генерального прокурора РФ Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Соответствующие документы опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Увеличить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение генерального прокурора Российской Федерации", - говорится в документе. "Увеличить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета РФ".

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Путин, Владимир ВладимировичБастрыкин, Александр ИвановичКраснов, Игорь Викторович
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