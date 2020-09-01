{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия считает крайне опасными действия ВС США на учениях в Эстонии

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Россия считает провокационными и крайне опасными для региональной стабильности действия ВС США во время учений в Эстонии с применением реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении российского посольства в Вашингтоне.

"Обратили внимание на сообщения, в т. ч. в The Washington Times, с антироссийскими выпадами и информподдержку в американской прессе проходящих с 1 по 10 сентября маневров ВС США в Эстонии с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ - 110 км. Российская Федерация неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от "линии соприкосновения" Россия - НАТО. Считаем действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности", - отметили российские дипломаты.

Теги
ЭстонияСШАРоссия
Путин увеличил зарплаты председателя Следственного комитета и генпрокурора России
Их зарплаты вырастут на 3% с 1 октября
Читать полностью