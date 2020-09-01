Россия считает крайне опасными действия ВС США на учениях в Эстонии

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Россия считает провокационными и крайне опасными для региональной стабильности действия ВС США во время учений в Эстонии с применением реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении российского посольства в Вашингтоне.

"Обратили внимание на сообщения, в т. ч. в The Washington Times, с антироссийскими выпадами и информподдержку в американской прессе проходящих с 1 по 10 сентября маневров ВС США в Эстонии с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ - 110 км. Российская Федерация неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от "линии соприкосновения" Россия - НАТО. Считаем действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности", - отметили российские дипломаты.