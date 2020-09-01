Крашенинников сообщил, что Государственный совет будет располагаться в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Государственный совет будет находиться в Москве, имея при этом возможность проводить выездные заседания, как это делается сейчас. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Госсовет будет располагаться в Москве. Это не будет мешать ему проводить выездные заседания, как это делает нынешний Госсовет", - сказал он, заметив, что сейчас иногда тиражируется мнение о якобы размещении данного органа в Санкт-Петербурге или других городах.

Крашенинников напомнил, что формирование и утверждение состава Госсовета - это компетенция главы государства, скорее всего, организационно обеспечивать его деятельность будет администрация президента.

Внесение законопроекта о Госсовете ожидается в течение предстоящей осенней парламентской сессии. Согласно нормам Конституции РФ, президент формирует Госсовет в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики страны. Ожидается, что он будет состоять из глав регионов, представителей Госдумы и Совета Федерации, премьер-министра. Обсуждается включение туда генерального прокурора и председателя Счетной палаты.