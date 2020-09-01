Крашенинников: нормы Конституции РФ не направлены на отказ от международных обязательств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Новые нормы Основного закона РФ не направлены на отказ от ряда международных обязательств, а позволяют выработать конституционно приемлемый механизм их исполнения. Об этом во вторник заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на открытой лекции в Уральском государственном юридическом университете.

Депутат отметил, что "Россия не вправе заключать международные договоры, не соответствующие основному закону, а правила международного договора, если они нарушают конституционные положения, не могут и не должны применяться в ее правовой системе, основанной на верховенстве конституции".

"Здесь речь не идет и не может идти о неуважении принципов международного права и неисполнении международных договоров, отказе от них и тому подобном", - подчеркнул Крашенинников, занимающий пост сопредседателя рабочей группы по мониторингу реализации изменений в Конституции РФ.

По его словам, новые положения конституции не предполагают отказа РФ от соблюдения самих международных договоров и выполнения международных обязательств. "Данный механизм предназначен не для утверждения отказа от исполнения международных договоров и основанных на них решений межгосударственных юрисдикционных органов, а для выработки конституционно приемлемого способа исполнения таких решений Российской Федерацией", - пояснил парламентарий.

Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, которое противоречит основному закону, не должны исполняться на территории России. Вопрос об исполнимости решений в таких случаях будет разрешать Конституционный суд РФ как высший орган конституционного контроля. Крашенинников заметил, что речь идет не только о соглашениях политического характера, но в том числе и об экономических или финансовых спорах.

Система публичной власти

На лекции глава комитета указал и на то, что в конституции теперь закреплен принцип единства публичной власти, "которая должна работать в системе, защищая права граждан независимо от того, региональный это уровень, федеральный или муниципальный".

"Чтобы новый принцип единства публичной власти заработал де-юре, нужно закрепить механизм взаимодействия всех уровней власти для наиболее эффективного решения общегосударственных задач на соответствующих территориях. Необходимо принятие законов "О Государственном совете РФ", "О правительстве РФ", внесение изменений в законы "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти РФ", "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". После этого можно и нужно будет вносить корректировки в региональные уставы и конституции", - добавил Крашенинников.

Новый документ о правительстве

Документ о правительстве России, учитывающий изменения в конституции, будет вноситься в Госдуму как проект отдельного закона, а не в виде поправок к действующему, принятому в 1997 году, добавил Крашенинников.

"С учетом огромного количества поправок, так как речь идет о формировании правительства, о требованиях к правительству, конечно, лучше не раздирать закон, а сделать его целостным", - сказал глава комитета.

По его словам, "шли дискуссии о том, чтобы вносить поправки [в нынешний закон "О правительстве РФ"]". "Но с точки зрения применения и юридико-технической текст должен быть единым, с ним удобнее работать", - отметил Крашенинников.

Он уточнил, что в новом законе будет указано, как формируется кабинет министров, как принимаются решения о внесении правительственных законопроектов, как проходят заседания кабмина. Кроме того, в новый закон будет включено положение о том, что правительство входит в систему публичной власти.

Согласно новым нормам Конституции РФ, вступившим в силу с июля этого года, Госдума будет утверждать председателя правительства, его заместителей и остальных членов кабинета министров, за исключением тех, кто непосредственно подчиняется президенту (это главы Минобороны, МВД, МИД, Минюста и др.). Их назначает глава государства после консультаций с Советом Федерации.