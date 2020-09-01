Крашенинников: структура органов правопорядка после поправок в закон не изменится

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Структура правоохранительных органов в РФ меняться не будет, идет подготовка поправок в закон о прокуратуре. Об этом во вторник сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на открытой лекции в Уральском государственном юридическом университете.

Он отметил, что, согласно статье 129 Конституции РФ, прокуратура в соответствии с законодательством может заниматься следственными мероприятиями.

"Я знаю, что поправки готовятся, я знаю, что это поправки в действующий закон [о прокуратуре] на данный момент. СК будет действовать, перегруппировки органов не ожидается", - сказал депутат.