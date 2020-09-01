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Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

Президент России отметил, что республика пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил во вторник своего коллегу Шавката Мирзиёева с национальным праздником - Днем независимости Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Российско-узбекистанские отношения развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать многоплановые двусторонние связи на благо наших дружественных народов", - говорится в телеграмме российского президента.

В поздравлении Путин также отметил успехи, достигнутые Узбекистаном в экономической и социальной сферах, указав, что республика пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Независимость Узбекистана была провозглашена 31 августа 1991 года, в республике этот праздник отмечается 1 сентября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
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