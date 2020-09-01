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Кризис в Белоруссии
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Лавров заявил, что необходимости в навязывании посреднических услуг в Белоруссии нет

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия относительно положения дел в Белоруссии будет руководствоваться международным правом и существующими между странами обязательствами
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Необходимость в навязчивых посреднических услугах для урегулирования ситуации в Белоруссии сегодня отсутствует. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

Как отметил министр, сегодня ряд западных стран, среди которых как соседи Белоруссии, так и те, кто находится далеко за океаном, в первую очередь США и Канада, стремятся "навязать некие подходы к преодолению нынешней ситуации в Республике Беларусь". "Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет", - подчеркнул Лавров.

Лавров также подчеркнул, что Россия относительно положения дел в Белоруссии будет руководствоваться международным правом и существующими между Москвой и Минском обязательствами.

По его словам, сегодня Белоруссия проживает сложные времена. "Мы свою позицию очень четко изложили. Мы будем руководствоваться международным правом, теми обязательствами, которые существуют между нами и Республикой Беларусь, - подчеркнул он. - И, конечно, мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы, без какого-либо вмешательства извне".

Лавров отметил, что соседи Белоруссии пытаются затянуть на свою "антилукашенковскую платформу" старые страны ЕС.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияКризис в Белоруссии
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