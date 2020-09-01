Лавров: ЕС вслед за США все больше идет по пути давления санкциями в международных делах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Евросоюз следом за Соединенными Штатами все больше и больше следует путем нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления в международных делах. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

"К сожалению, Евросоюз вслед за Соединенными Штатами все больше и больше идет по пути санкционного давления. Они у себя опять же внутри Евросоюза выработали решение о создании механизмов введения санкций за вторжение в киберсферу с преступными целями, как они считают, по правам человека, еще по каким-то вопросам. Эти санкции нелегитимны с точки зрения международного права, как и нелегитимны любые односторонние санкции. Но тенденция такая просматривается", - сказал Лавров.