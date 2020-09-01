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Лавров: Баку и Ереван могут быть заинтересованы в снижении напряженности в отношениях

Глава МИД России сообщил, что накануне общался с главами МИД Армении и Азербайджана

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан заинтересованы в том, чтобы ситуация с нагорнокарабахским конфликтом нормализовалась. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

Он сообщил, что накануне общался с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

"У нас есть ощущение, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы ситуация успокоилась, чтобы возобновились встречи, которые представители сопредседателей [Минской группы ОБСЕ] организуют в регионе", - сказал он.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года и был вызван вопросом принадлежности Нагорного Карабаха, объявившего о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрмения
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