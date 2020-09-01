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Кризис в Белоруссии

Лавров: предложенная Лукашенко конституционная реформа откроет путь для диалога в стране

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия считает, что предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа предоставит путь для диалога с гражданским обществом. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил конституционную реформу, - напомнил министр. - По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияКризис в Белоруссии
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