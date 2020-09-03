Три дня и онлайн-голосование в регионах. Как изменились выборы в этом году

Участки будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени в основной день голосования — 13 сентября, а также 11 и 12 сентября. Иногда их открытие переносят на более раннее время, но не более чем на два часа.

В стандартной ситуации избиратель голосует по месту жительства. Узнать адрес своего участка можно здесь.

Но, по сути, проголосовать можно в любом удобном месте в пределах территории, на которой проходят выборы. Для этого есть уже привычный механизм "Мобильный избиратель", цифровые участки в Москве, а в двух регионах организовано голосование через интернет.