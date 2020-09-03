Три дня и онлайн-голосование в регионах. Как изменились выборы в этом году

Выборы разного уровня пройдут 11–13 сентября в 83 субъектах РФ. Рассказываем, как они организованы в этот раз и какие появились новые возможности отдать свой голос.
К единому дню голосования в сентябре добавились еще два
Участки будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени в основной день голосования — 13 сентября, а также 11 и 12 сентября. Иногда их открытие переносят на более раннее время, но не более чем на два часа.
В стандартной ситуации избиратель голосует по месту жительства. Узнать адрес своего участка можно здесь.
Но, по сути, проголосовать можно в любом удобном месте в пределах территории, на которой проходят выборы. Для этого есть уже привычный механизм "Мобильный избиратель", цифровые участки в Москве, а в двух регионах организовано голосование через интернет.
Электронное голосование состоится в двух новых регионах
Онлайн-голосование будет доступно жителям Курской области (Сеймский одномандатный избирательный округ №110) и Ярославской (Ярославский одномандатный избирательный округ №194) — там пройдут довыборы в Госдуму. Чтобы поучаствовать в них дистанционно, избиратели из этих округов должны подать заявление через портал "Госуслуги" до 8 сентября.
Голосование состоится 11, 12 и 13 сентября на портале vybory.gov.ru.
Ранее онлайн-голосование использовалось в Москве и Нижегородской области.
Проголосовать можно в любом месте в пределах своего региона. Или на цифровых участках в Москве
Строго по месту жительства можно проголосовать лишь на выборах местного уровня — например, главы района. Выбирать губернатора, депутатов областного заксобрания или Госдумы можно в любом удобном месте в пределах региона, а также на специальных цифровых участках в Москве (их список — здесь).
Чтобы проголосовать там, где вы хотите, нужно подать заявление через портал "Госуслуги", в МФЦ, территориальный избирком или на свой участок до 8 сентября.
Найти участок (в том числе цифровой), который вам подходит, можно здесь.
Сменить место голосования можно только один раз. Если у вас изменились планы и вы не сможете прийти к избирательной урне там, где планировали, вы можете пойти на участок по месту прописки.
Порядок голосования не изменился. Нужно прийти на свой участок с паспортом и заполнить бюллетень
Сам процесс голосования не изменился: гражданин РФ в возрасте от 18 лет приходит на участок с паспортом, получает бюллетень, который подписан двумя членами избиркома и содержит печать. В кабинке для тайного голосования он ставит любую отметку в пустом квадрате напротив фамилии кандидата, за которого голосует.
Если в бюллетене нет отметок в квадратах или проставлено больше одной отметки, то его учтут как недействительный. Если вы случайно испортили бюллетень, вы можете попросить новый.
Заполненный бюллетень избиратель сам опускает в специальную опечатанную урну. Она бывает простой или электронной — КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней).
Если у вас есть ограничения по здоровью, то избирательный бюллетень и урну вам могут принести домой. Для этого нужно письменно или устно (можно с чьей-либо помощью) обратиться на свой участок до 14 часов по местному времени 13 сентября, либо подать заявление через "Госуслуги" — до 24 часов по московскому времени 8 сентября.