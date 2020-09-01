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Россия на СМИД ОБСЕ в декабре будет требовать начала реформы организации

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, ОБСЕ используется агрессивным меньшинством для того, чтобы сводить политические счеты

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в декабре в Тиране будет требовать начала обсуждения реформы этой организации. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

Как констатировал глава МИД РФ, ОБСЕ используется агрессивным меньшинством для того, чтобы сводить политические счеты.

"Учитывая, где мы все сейчас оказались, - и с этими проблемами в руководстве организации, и с тем, как она себя ведет по Белоруссии, - я думаю, при подготовке к очередному СМИД ОБСЕ, который будет в начале декабря в столице Албании, мы будем очень серьезно требовать начала конкретного, профессионального разговора о реформе этой уже немного застоявшейся структуры", - подчеркнул он.

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