Россия на СМИД ОБСЕ в декабре будет требовать начала реформы организации

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в декабре в Тиране будет требовать начала обсуждения реформы этой организации. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

Как констатировал глава МИД РФ, ОБСЕ используется агрессивным меньшинством для того, чтобы сводить политические счеты.

"Учитывая, где мы все сейчас оказались, - и с этими проблемами в руководстве организации, и с тем, как она себя ведет по Белоруссии, - я думаю, при подготовке к очередному СМИД ОБСЕ, который будет в начале декабря в столице Албании, мы будем очень серьезно требовать начала конкретного, профессионального разговора о реформе этой уже немного застоявшейся структуры", - подчеркнул он.