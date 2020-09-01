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Лавров: Литва работает с Тихановской методами, нарушающими суверенитет Белоруссии

Литва работает с Тихановской методами, нарушающими суверенитет Белоруссии - Лавров.

Лавров: Баку и Ереван могут быть заинтересованы в снижении напряженности в отношениях
Глава МИД России сообщил, что накануне общался с главами МИД Армении и Азербайджана
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