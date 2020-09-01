Лавров сообщил, что Россия готова поддержать прямой диалог между США и Ираном

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия готова помочь создать условия и поддержать прямой диалог между Вашингтоном и Тегераном при заинтересованности обеих стран. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

"Мы и сейчас готовы поддержать прямой диалог между США и Ираном. Готовы помочь создать условия для такого диалога, если обе страны будут в этом заинтересованы", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что поведение США в ситуации с Ираном и Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе похоже на поведение слона в посудной лавке.

"США, выйдя из СВПД, теперь хотят использовать сложный юридический механизм, предусмотренный в соглашении, согласно которому можно вернуть санкции против Ирана, введенные по линии ООН и отмененные в 2015 году после заключения СВПД, - сказал он. - Это невообразимо. Во-первых, нет никаких оснований возвращать санкции, так как Иран соблюдает все свои обязательства. Во-вторых, США уже потеряли свои права в СВПД, покинув соглашение. Я, конечно, понимаю, что символ Республиканской партии слон, но мир - не посудная лавка".

Министр напомнил, что США, уже будучи за рамками СВПД, пытались протащить решение, которое продлевало бы оружейное эмбарго в отношении Ирана, действие которого истекает в октябре. "Они утверждали, что Иран, торгуя оружием, будет дестабилизировать регион. Резолюция набрала только два голоса, остальные были либо против, либо воздержались, теперь США пытаются добиться возврата санкций Совбеза ООН", - указал Лавров.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.