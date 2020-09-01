Россия и Турция поддерживают прекращение боевых действий на всей территории Ливии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия и Турция подчеркнули важность заявления ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и Палаты представителей Акилы Салеха о прекращении боевых действий на всей территории Ливии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам межведомственных консультаций двух стран.

"В ходе углубленного обмена мнениями, в котором с обеих сторон принимали также участие представители министерств обороны, акцент был сделан на важности недавних заявлений председателя Палаты депутатов Ливии Акилы Салеха и председателя ПНС Фаиза Сарраджа о прекращении на всей территории Ливии боевых действий", - указывается в документе.

Стороны также подтвердили настрой продолжать совместные усилия для содействия политическому урегулированию в стране и продолжить контакты.

"При этом была подтверждена обоюдная заинтересованность Москвы и Анкары в дальнейшей координации подходов в интересах содействия налаживанию конструктивного межливийского диалога с участием всех ведущих политических сил и объединений. В этом контексте отмечалась необходимость весомой эффективной роли ООН по выполнению решений международной конференции, состоявшейся в Берлине 19 января, и скорейшего назначения нового спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии", - добавили в министерстве.

Российскую делегацию на встрече возглавил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, а турецкую - замглавы МИД Седат Онал.