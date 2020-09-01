Видеоконференция глав МИД G20 состоится на этой неделе

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Видеоконференция глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G20) пройдет на этой неделе. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

"На этой неделе состоится видеоконференция министров иностранных дел "двадцатки", где сейчас председательствует Саудовская Аравия, и она ее организует", - сказал Лавров.

Саммит "пятерки"

Саммит "пятерки" постоянных стран - членов Совета Безопасности ООН в очном формате состоится, как только это позволит ситуация с пандемией коронавируса, добавил глава МИД России.

"Мы считаем принципиально важным, чтобы постоянные члены Совета Безопасности ООН реализовали свою ответственность в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и провели саммит. <...> Все страны "пятерки" в ответ на это предложение президента [РФ Владимира] Путина откликнулись позитивно. Я надеюсь, как только коронавирусная ситуация позволит, такой саммит состоится. Он должен, конечно, проходить в очном формате", - сказал он.

По словам министра, такая встреча позволила бы рассмотреть пути кардинального оздоровления ситуации в сфере глобальной безопасности.

23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста российский президент предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Инициативу поддержали все остальные государства "пятерки" - Великобритания, Китай, США и Франция. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал данное предложение.