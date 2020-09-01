Посол РФ: Россия и КНР не приемлют любые попытки искажения правды о Второй мировой войне

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай не приемлют любые попытки искажения правды в вопросах истории Второй мировой войны. Об этом во вторник заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов в ходе российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию окончания Второй мировой войны и Победы над Японией.

"Наш видеомост проходит в канун 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Она стала глобальной катастрофой, равной которой не знала история", - сказал посол.

Он обратил внимание, что для России "главное место занимает Великая Отечественная война 1941-45 годов.: 27 миллионов погибших, четыре года сражений, труда и тяжелейших страданий". "Для Китая это была, прежде всего, война против японских агрессоров. Как здесь говорят, "за спасение Родины". Восемь лет упорного сопротивления, 35 миллионов жизней - беспрецедентная в мировой истории плата за свободу и возрождение нации", - указал Денисов.

"Поэтому в наших странах особенно бережно чтут память той войны, не приемлют любые попытки искажения исторической правды. Для России и Китая очень важна объективная позиция наших стран в вопросах истории Второй мировой войны", - подчеркнул он.

По словам Денисова, ответом на искажение и домыслы недоброжелателей РФ и КНР может быть только правда. "В посольстве готовится издание мемориального альбома, посвященного военному сотрудничеству СССР и Китая, совместной борьбе с японскими агрессорами, - рассказал посол. - Благодаря содействию Минобороны России получены уникальные архивные документы, которые будут представлены в книге". Он отметил, что при создании текстов использовались мемуары советских военачальников, материалы военно-исторических исследований, фотографии из российских военных архивов, картины и графика фронтовых художников-ветеранов войны на Дальнем Востоке.

В видеоконференции, посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны, также приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, президент Китайской академии общественных наук Се Фужчан, посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй и другие.