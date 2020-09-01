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Путин назвал коллаборационистами тех, кто соглашается с переписыванием истории войны

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 1 сентября. /ТАСС/. Тех, кто соглашается с переписыванием истории Второй мировой войны, можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока "Помнить - значит знать", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, как известно, называют, называли всегда и везде коллаборационистами. Тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня", - сказал он.

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