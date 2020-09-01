Дегтярев сообщил о новых кадровых перестановках в правительстве Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время прямой линии в социальных сетях во вторник заявил о новых назначениях и перестановках среди членов правительства региона.

"Андрея Чекулаева назначил пока исполняющим обязанности министра строительства. Он хабаровчанин, имеет опыт работы в стройке здесь, в Хабаровске, на Сахалине, в Москве, компетенции свои постоянно повышал и вернулся в родную гавань", - сказал Дегтярев. До этого обязанности главы краевого Минстроя исполнял Алексей Дубов.

Ранее глава региона объявил "дегтяревский призыв", пригласив на работу жителей края, работающих в настоящее время в Москве, в регионах страны. Так, на должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам назначили Евгения Никонова. Он из Хабаровского края, окончил Дальневосточный государственный медицинский университет, работал в системе здравоохранения края, после чего переехал в Москву. Его также назначили на должность министра здравоохранения края взамен проработавшего 13 лет Александра Витько. "Никого не прогоняем, никого не обижаем. Хороший специалист - на вес золота. <…> Уволил я двух чиновников своим конкретно решением - зампреда по социальным вопросам Минаева и министра здравоохранения Витько. Причины - социальная политика в крае недружелюбная и неэффективная, и тому сотни подтверждений", - отметил врио губернатора.

Дегтярев напомнил, что на прошлой неделе и. о. первого заместителя председателя правительства края была назначена Мария Авилова - заместитель министра экономики. Авилова работала первым замминистра экономического развития по проектному и программному управлению при бывших губернаторах - Вячеславе Шпорте и Сергее Фургале. Она сохранит эту должность.

"На подходе у нас и другие начальники в другие министерства. Сразу могу сказать, что на транспорт поставлю неместного чиновника. Почему? Прежний глава под арестом, и какого местного чиновника не возьми, связанного с дорожным строительством или транспортом, - прилаживаю его и везде вижу последствия. <…> Может закончиться очередным домашним арестом и ущербом для бюджета. Я считаю, что надо наводить порядок в дорожной отрасли и в транспортом комплексе", - сказал Дегтярев. Суд ранее отправил под домашний арест подозреваемого в получении взятки бывшего главу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максима Прохорова, который ранее уволился после критики Дегтярева за строительство дороги.

Глава региона также сообщил об увольнении министра культуры Хабаровского края Александра Федосова. "Высочайшего класса чиновник, мы удовлетворяем его желание уйти в науку, он переходит на работу первым проректором академии культуры", - сказал Дегтярев, добавив, что в среду представит нового главу министерства.