В МИД РФ подчеркнули союзнический характер отношений с Минском перед визитом Макея

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия являются близкими союзниками, связанными не только традициями и совместным историческим прошлым, но и планами и перспективами на будущее. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с рабочим визитом в РФ министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

"Беларусь является ближайшим союзником России. Наши страны связывают многолетние традиции дружбы и взаимопомощи, культурная и духовная общность, совместное историческое прошлое, планы и перспективы на будущее", - подчеркнули в МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что Россия и Белоруссия активно взаимодействуют в рамках Союзного государства на основании программного документа "Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы". "Стороны осуществляют тесный диалог и координацию по вопросам внешней политики, военного и военно-технического сотрудничества, а также коллективной безопасности", - добавили в российском министерстве.

В МИД РФ также указали на взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией, отметив, что "в целях оказания поддержки союзнику Россия поставила в Беларусь на безвозмездной основе тест-системы и респираторы, что было особенно востребовано на начальном этапе пандемии".

Также в министерстве отметили, что в соответствии с договоренностью президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, "белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в РФ". "Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина", - добавили в МИД РФ.

Глава МИД Белоруссии посетит РФ с рабочим визитом 2 сентября.