Рябков указал на возможность движения вперед в вопросе саммита по Персидскому заливу

ВЕНА, 1 сентября. /ТАСС/. Обсуждение в Вене инициативы президента России Владимира Путина об организации саммита по безопасности в Персидском заливе показало наличие перспектив движения вперед в этом вопросе. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, разумеется, первостепенное внимание уделили продвижению в контактах с коллегами инициативы президента РФ Владимира Путина о проведении онлайн-саммита государств с целью осуществления в прямом смысле слова мозгового штурма [по] всей этой ситуации, и, конечно же, российская делегация воспользовалась возможностью, чтобы в предметном ключе изложить не только элементы данного предложения президента, но и обеспечить лучшее понимание коллегами концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая в прошлом году в обновленном виде была нами выдвинута. <...> Обсуждение этого блока вопросов совместно с Ираном, а также в других форматах показало, что есть определенные перспективы для продвижения вперед, для сопряжения этой инициативы с некоторыми другими линиями, которые есть у наших коллег", - сказал он.