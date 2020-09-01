{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рябков: Россия не видит, что у США сформировался настрой в пользу продления ДСНВ

Диалог с процессом оценки приоритетов и предпочтений каждой стороны продолжается, отметил заместитель министра иностранных дел РФ

ВЕНА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия не видит, что у США сформировался однозначный настрой в пользу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил во вторник журналистам в Вене заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

На эту тему
Стратегический тупик: почему Вашингтон не стремится продлить СНВ-3

"Что касается продления ДСНВ, то, как и ранее, мы пока не видим, что в Вашингтоне сформировался однозначный настрой в пользу продления этого документа", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По его словам, диалог между РФ и США с процессом оценки приоритетов и предпочтений каждой стороны продолжается. "Будем продолжать искать способы для их сближения", - добавил Рябков.

Как указал замглавы МИД РФ, Россия и США на консультациях по стратегической стабильности в Вене обсуждают будущее контроля над вооружениями и ситуацию вокруг действующего ДСНВ, а также его перспективы. "Не могу сказать, что мы разделяем оптимизм американской стороны насчет возможности скорого заключения договоренности по тому и по другом треку", - подчеркнул Рябков, добавив, что Россия не скрывает, что ряд американских предпочтений представляется для России проблематичными.

31 августа госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду, что Россия и США смогут достичь соглашения по контролю над вооружениями до конца года.

В Вене 18 августа завершился очередной раунд межведомственных консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации России и США второй раз в 2020 году провели встречу в австрийской столице. По итогам консультаций спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что готов рекомендовать американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при достижении согласия с Москвой по ряду вопросов. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее заявил, что условия, выдвигаемые США для продления договора, нереалистичны.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
Рябков указал на возможность движения вперед в вопросе саммита по Персидскому заливу
Обсуждение инициативы РФ о саммите показало ее перспективу, отметил замглавы МИД России
Читать полностью