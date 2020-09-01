Рябков: Россия не видит, что у США сформировался настрой в пользу продления ДСНВ

ВЕНА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия не видит, что у США сформировался однозначный настрой в пользу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил во вторник журналистам в Вене заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Что касается продления ДСНВ, то, как и ранее, мы пока не видим, что в Вашингтоне сформировался однозначный настрой в пользу продления этого документа", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По его словам, диалог между РФ и США с процессом оценки приоритетов и предпочтений каждой стороны продолжается. "Будем продолжать искать способы для их сближения", - добавил Рябков.

Как указал замглавы МИД РФ, Россия и США на консультациях по стратегической стабильности в Вене обсуждают будущее контроля над вооружениями и ситуацию вокруг действующего ДСНВ, а также его перспективы. "Не могу сказать, что мы разделяем оптимизм американской стороны насчет возможности скорого заключения договоренности по тому и по другом треку", - подчеркнул Рябков, добавив, что Россия не скрывает, что ряд американских предпочтений представляется для России проблематичными.

31 августа госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду, что Россия и США смогут достичь соглашения по контролю над вооружениями до конца года.

В Вене 18 августа завершился очередной раунд межведомственных консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации России и США второй раз в 2020 году провели встречу в австрийской столице. По итогам консультаций спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что готов рекомендовать американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при достижении согласия с Москвой по ряду вопросов. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее заявил, что условия, выдвигаемые США для продления договора, нереалистичны.