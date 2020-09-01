Российские дипломаты ответили на слова эстонского политика о причинах вывода войск РФ

ТАЛЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Националистически настроенные политики Эстонии пытаются самоутвердиться за счет нагнетания антироссийской истерии, полностью игнорируя дух и букву договора о выводе российских войск из этой республики. Об этом во вторник заявило посольство РФ в Эстонии.

"Достойно глубокого сожаления, что спекулирующие на националистических инстинктах политики пытаются самоутверждаться за счет нагнетания антироссийской истерии, полностью игнорируя дух и букву договора, сыгравшего весьма важную роль в российско-эстонских отношениях", - отмечается в заявлении дипломатического представительства.

31 августа спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что вывод российских войск из республики 26 лет назад произошел по причине целеустремленности Эстонии, из-за экономического коллапса России, а также в связи с настойчивым давлением со стороны США и международных организаций.

Как напомнило дипломатическое предствительство РФ, "вывод войск из Эстонии стал результатом кропотливой совместной работы дипломатов и военных двух стран, которая с 1991 по 1994 год выстраивалась на основе взаимного уважения и готовности учесть интересы друг друга".

"В итоге в июле 1994 года был подписан договор о выводе Вооруженных сил Российской Федерации из Эстонской Республики и условиях их временного пребывания на ее территории до полного вывода, - указали в посольстве. - В преамбуле этого соглашения зафиксировано, что стороны, заключая его, желают обеспечить благоприятные условия для дальнейшего развития отношений добрососедства и всестороннего сотрудничества. По прошествии 26 лет правомерно спросить, как с эстонской стороны реализуются на практике столь многообещающе прозвучавшие намерения".

По словам российских дипломатов, официальные комментарии, прозвучавшие ранее с эстонской стороны в связи с годовщиной вывода российских войск, не дают "никаких оснований питать какие-либо иллюзии на этот счет".