Глава Чечни объяснил назначение Айшат Кадыровой замминистра ее заслугами в сфере культуры

ГРОЗНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своей дочери, руководителя дома моды "Фирдаус" 21-летней Айшат Кадыровой, на должность первого заместителя министра культуры республики, пояснив, что такое решение связано с ее опытом руководства крупными проектами и другими заслугами в сфере культуры. Об этом Кадыров написал во вторник в своем Telegram-канале.

"Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры. На протяжении последних лет она успешно возглавляла модный дом Firdaws, коллекции которого ценятся и вызывают восхищение широкой аудитории во многих странах. Здесь Айшат уже выполнила огромную работу, показывая через искусство всему миру наши прекрасные обычаи, традиции, раскрывая неповторимый образ чеченской женщины", - написал Кадыров.

По его словам, Айшат Кадырова также внесла большой вклад в развитие филармонии Чеченской Республики, оказывая поддержку "начинающим и действующим артистам, ансамблям эстрады".

"Особенно последнее время Айшат посвятила тесному изучению сферы культуры, активно взаимодействовала и контактировала с известными и ведущими специалистами в этом направлении", - добавил Кадыров.

Он также уточнил, что решение о назначении принято в том числе исходя из инициативы министра культуры республики Хож-Бауди Дааева. "Выслушав его мнение о новом кандидате, я подписал указ", - пояснил глава Чечни.

21-летняя Айшат Кадырова возглавляет с 2016 года Дом моды Firdaws. фестиваля "Русские сезоны". Награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" за популяризацию на международном уровне чеченских обычаев и традиций.