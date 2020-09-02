Почти 2,5 тыс. жителей Камчатки проголосовали досрочно на выборах губернатора

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Почти 2,5 тыс. жителей Камчатского края досрочно проголосовали на выборах губернатора региона, основной день проведения которых назначен на 13 сентября. Большинство проголосовавших досрочно избирателей - моряки и рыбаки, рассказал ТАСС заместитель председателя избиркома Камчатского края Игорь Шамраев.

"В настоящий момент около 2,5 тыс. избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах главы региона, и почти 2,3 тыс. из них - моряки и рыбаки, чьи суда в основной день голосования будут находиться в море. Активно голосуют у нас также сотрудники предприятий, находящихся в труднодоступных районах полуострова, работники заповедников, смотрители маяков и метеостанций. Последний вылет сотрудников участковых комиссий в труднодоступные места запланирован на 10 сентября, после этого досрочное голосование начнется в населенных пунктах", - сказал Шамраев.

Он добавил, что голосование на удаленных территориях проходит с особенностями. Так, например, рабочие оленеводческих бригад жгут костры, чтобы пилоты вертолетов с членами УИК на борту видели, где можно посадить воздушное судно. Кроме того, сотрудники избиркома традиционно вместе с бюллетенями передают в труднодоступные местности подарки от родственников, медикаменты и свежие новости. "Для оленеводов, которые большую часть времени проводят в тундре, вдали от цивилизации, голосование - это всегда праздник. Нас всегда очень тепло встречают", - сказал заместитель председателя избиркома Камчатского края.

По информации избиркома, досрочное голосование проходит на 134 избирательных участках, образованных на судах, и охватывает более 100 точек нахождения избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Владимира Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы губернатора края будут проходить 11, 12 и 13 сентября 2020 года. Из 16 претендентов на этот пост избирательная комиссия региона зарегистрировала пятерых кандидатов: Дмитрия Бобровских от партии "Справедливая Россия", Валерия Калашникова от ЛДПР, Александра Острикова от "Патриотов России", самовыдвиженца Владимира Солодова и представителя "Партии Роста" Максима Близнюкова.