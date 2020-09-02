Министр экологии Красноярского края ушел в отставку

КРАСНОЯРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин освобожден от занимаемой должности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

"Распоряжением главы региона [Александра Усса] Павел Корчашкин освобожден от должности министра экологии и рационального природопользования края в связи с отставкой по собственному желанию. Полномочия по руководству ведомством временно поручено осуществлять заместителю министра Павлу Борзых", - говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора ТАСС не уточнили, когда состоится назначение нового министра.

Министерство экологии было создано в апреле 2017 года при предыдущем губернаторе Викторе Толоконском. Оно было выделено из структуры министерства природных ресурсов и экологии. Согласно докладам "О состоянии окружающей среды Красноярского края" в Красноярске уровень загрязнения воздуха оценивался как высокий.

45-летний экс-мэр Зеленогорска Корчашкин был назначен на этот пост в апреле прошлого года. В Красноярском крае за последние два года произошел ряд крупных ЧС экологического плана. В октябре 2019 года произошел прорыв дамб на реке Сейба на золотодобывающем предприятии "Сисим". В результате был разрушен вахтовой поселок, погибли 20 человек, произошло загрязнение рек Сисим и Сейба. В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, но подтвердил, что будет ликвидировать последствия аварии за свой счет.