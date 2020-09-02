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Медведев считает, что отношения России и США деградировали в сравнении с прежними годами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Отношения России и США строятся непросто, а по сравнению с прежними годами они деградировали, заявил в среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Во время онлайн-общения с участниками Всероссийского патриотического слета "ОстроVа-2020" Медведев ответил на вопрос одной из участниц встречи о том, кто, на его взгляд, более эффективный руководитель - американский лидер Дональд Трамп или кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден.

"Как принято говорить в таких ситуациях, выбор за американским народом, сам народ США должен этот вопрос решить - кто будет управлять этой ведущей мировой державой, с которой очень важны отношения нашей стране. Эти отношения, к сожалению, строятся весьма и весьма непросто, более того, они в значительной степени деградировали по отношению к некоторым прежним периодам", - заявил Медведев, добавив, что в этом нет вины России.

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