Медведев: проблемы ДФО не решить быстро из-за большой территории и малой населенности

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Проблемы Дальнего Востока невозможно решить быстро из-за большой территории и малой населенности региона. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду во время онлайн-общения с участниками Всероссийского патриотического слета "ОстроVа-2020", проходящего на Сахалине.

Комментируя тезис о том, что федеральные власти уделяют мало внимания Дальнему Востоку из-за удаленности от центра, что финансирование в должных объемах дальневосточным регионам не выделяется, Медведев заверил, что это не так. Он отметил, что, когда впервые посетил Дальний Восток в 2000 году, "все выглядело очень кисло, деньги не вкладывались, все приходило в запустение".

"Но с тех пор прошло уже 20 лет, и, на мой взгляд, сделано за последние годы весьма и весьма немало. Но надо признаться, что территория Дальнего Востока настолько разнообразна и огромна, что все проблемы даже за 20 лет решить невозможно", - сказал он. Медведев добавил, что там, где больше населения, какие-то процессы идут быстрее, "но основная проблема Дальнего Востока в том, что дальневосточников мало". По его словам, власти РФ стараются всячески поощрять переезд людей из центральной части России на Дальний Восток различными инструментами поддержки.

Он напомнил, что в 2012 году в правительстве РФ впервые было создано "региональное" министерство по развитию Дальнего Востока. Медведев особо подчеркнул, что под другие регионы специальных министерств уже нет, хотя в прежние годы существовали министерство по развитию Крыма и Минкавказ. "А по Дальнему Востоку министерство остается, поскольку тут очень много задач", - сказал Медведев, добавив, что помимо этого существует целый ряд институтов, направленных на развитие ДФО, в том числе Фонд развития Дальнего Востока, Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и прочие.

"Все инструменты есть. Чего не хватает? Как обычно, в государстве не хватает денег. На огромные территории и те программы, которые реализуются на Дальнем Востоке, не всегда можно быстро собрать деньги, но здесь уже есть неплохие результаты, которыми мы можем отчасти гордиться, поскольку целый ряд тех задач, которые не решались на протяжении десятилетий, сейчас начали решаться", - сказал Медведев.

Он пояснил, что это касается строительства жилья, дорог, создания новых производств, развития сельского хозяйства и туризма. "Не все так быстро, как мы хотим. Но все-таки эти процессы идут", - добавил замглавы СБ РФ. Медведев заверил, что власти РФ "делали все и будут делать для развития дальневосточных земель страны, чтобы они были развитыми, комфортными для жизни людей, которые родились или связали свою жизнь с Дальним Востоком".