Медведев считает, что защита цифровой среды является задачей государства

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Защита цифровой среды является задачей государств, заявил в среду заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками всероссийского молодежного форума "ОстроVа-2020".

"Поскольку глобальные процессы на нашей планете, управление крупными системами, такими как ядерные объекты, электростанции <…> тоже осуществляются с использованием цифровой среды, <…> задача государства - цифровую среду защищать, оберегать. <…> Вопрос становления цифровой культуры и в нашей стране, и на планете является одним из основных. <…> Это большая и сложная государственная задача, это очень серьезная задача для всех, кто этим занимается", - сказал он.

Зампред Совета безопасности отметил, что цифровая среда уже вошла в современную жизнь. "Это не только наше будущее, это наше настоящее", - обозначил Медведев и добавил, что развиваться она должна по определенным юридическим и нравственным законам. "Мы должны переходить к новым сервисам, к использованию искусственного интеллекта, но ни в коем случае не должны допустить возникновения так называемого цифрового тоталитаризма", - сказал он.