Мишустин: число победителей конкурса на проекты городского благоустройства будет удвоено

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство увеличило с 80 до 160 число победителей ежегодного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом на заседании кабмина в среду сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Ежегодно определялось не менее 80 победителей, в этот раз правительство расширило возможности для участия в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Специальная комиссия будет отбирать уже 160 победителей, соответствующее постановление подписано", - сказал глава кабмина.

Он сообщил, что правительство подвело итоги конкурса. Сейчас призовой фонд составляет 5 млрд рублей, а для проектов, которые будут запущены с 2021 года, он увеличится вдвое, до 10 млрд. "Главное - что все представленные проекты делают удобнее для людей малые города и исторические поселения", - подчеркнул Мишустин.