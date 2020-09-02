Слуцкий назвал проявлением двойных стандартов угрозы санкций против РФ из-за Белоруссии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Возможное введение США санкций в отношении России якобы за вмешательство в дела Белоруссии станет проявлением двойных стандартов, так как именно Запад пытается раскачать ситуацию в этой республике. Такое мнение в среду выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Маски сброшены, "двойные стандарты" снова в действии. Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщило, что США могут рассмотреть возможность введения новых санкций против России в случае, цитирую, "более открытого вмешательства в дела Белоруссии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он заметил, что именно Вашингтон проводит политику "бесцеремонного вмешательства в дела суверенных государств по всему миру", а прибалтийские государства уже объявили президента Белоруссии Александра Лукашенко персоной нон грата.

Глава комитета заметил, что прибалтийские страны пытаются подать ситуацию так, "будто Белоруссия настроила против себя "демократических соседей". "Однако очевидно, что указание ополчиться против Минска было получено прибалтами от их западных кураторов", - убежден парламентарий. "Утечка Reuters из этой же серии. Не что иное, как попытка возложить на Россию вину за провал собственных попыток раскачать ситуацию в Белоруссии. Циничная и наглая логика", - подчеркнул Слуцкий.

Депутат вновь указал, что Россия категорически против вмешательства в дела Белоруссии извне. "Белорусы должны самостоятельно разобраться и с конституционной реформой, и с тем, как жить дальше. Москва же, имея конкретные и юридически понятные обязательства в рамках Союзного государства и ОДКБ, готова оказать содействие - без каких-либо посягательств на суверенитет Минска", - резюмировал он.