Песков подтвердил, что Путин выступит на сессии Генассамблеи ООН

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Выступление президента России Владимира Путина на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеозаписи готовится, оно запланировано на 20-е числа сентября. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, председательствующая сторона выступила с инициативой, с учетом эпидемиологической ситуации она предложила, чтобы главы государств выступили посредством записи своих выступлений. Такое же приглашение получено и российской стороной. Это выступление сейчас прорабатывается и готовится", - сказал Песков.

Он добавил, что выступление запланировано "на 20-е числа" сентября, и время на подготовку еще есть. "Конечно, выступление на Генассамблее - это всегда серьезное выступление, которое требует времени на подготовку", - указал представитель Кремля.

Согласно распространенной во вторник в ООН предварительной программе выступлений на общеполитических дебатах, Путин может выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. В предварительной программе российский лидер значится седьмым в списке выступающих. До него, как ожидается, прозвучат выступления глав Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. В тот же день к Генассамблее планируют обратиться президенты Ирана Хасан Роухани и Франции Эмманюэль Макрон.

Неделя высокого уровня будет в этом году будет проходить с 22 по 29 сентября в основном в виртуальном формате. На данный момент о возможном личном присутствии в ООН заявили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.