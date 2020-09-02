Лавров: Россия осуждает давление ряда зарубежных стран на руководство Белоруссии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Москва выступает против попыток иностранных государств оказать давление на белорусские власти. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Белоруссии со стороны ряда зарубежных государств и одновременно оказывают поддержку оппозиции, недовольной итогами президентских выборов, - сказал Лавров. - И стране, и народу, и руководству Белоруссии навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по лини ОБСЕ, которая сама переживает глубокий кризис и нуждается в реформировании. И которая, если говорить об ОБСЕ, оказалась неспособной выполнить свои обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами президента Республики Беларусь".

Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что из ЕС и НАТО звучат деструктивные заявления относительно ситуации в Белоруссии. Кроме того, он констатировал, что РФ отмечает увеличение активности Североатлантического альянса около границ Белоруссии, которые одновременно являются границами Союзного государства. По словам Лаврова, РФ изначально заняла взвешенную позицию в отношении кризиса в Белоруссии, и на встрече с Макеем он эту позицию подтвердил. Министр подчеркнул, что РФ считает выборы в Белоруссии состоявшимися и рассчитывает, что противоречия между сторонниками оппозиции и властью удастся разрешить посредством диалога с опорой на действующую конституцию республики.

Попытки посредничества

По его словам, Москва считает навязывание извне посреднических услуг Белоруссии для разрешения политического кризиса недопустимым. "Считаем недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела, навязывание назойливых посреднических услуг вопреки воли Минска и белорусского руководства, - заявил Лавров. - Считаем принципиально важным позволить белорусскому народу самостоятельно разобраться в происходящем".

Председательство Албании в ОБСЕ 17 августа направило правительству Белоруссии официальное предложение принять с визитом действующего председателя организации, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Раму, а также главу МИД Швеции Анн Линде, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, для обсуждения сложившейся в Белоруссии ситуации с представителями властей и оппозиции. По мнению председательства Албании в ОБСЕ, в Белоруссии необходим открытый и конструктивный диалог со всеми сторонами.

Россия не намерена выступать на международных площадках инициатором дискуссий по ситуации в Белоруссии, это внутреннее дело республики, добавил Лавров. "Мы считаем происходящее в Белоруссии внутренним делом этой страны. Поэтому мы не инициируем каких-либо дискуссий на многосторонних площадках", - подчеркнул министр.

По его словам, некоторые члены международных организаций, в том числе в ОБСЕ и ООН "пытаются всячески интернационализировать происходящее в республике, пытаются через этот подход оправдать назойливые попытки по навязыванию посреднических услуг".

Глава МИД РФ сообщил, что Россия считает недопустимыми попытки использования многосторонних структур в провокационной деятельности против Белоруссии. "Мы будем категорически пресекать попытки использовать многосторонние структуры, в которых участвуют Россия и Белоруссия, для того, чтобы заниматься провокациями", - уточнил Лавров.

Координационный совет

По его словам, некоторые члены Координационного совета оппозиции в Белоруссии выступают с антироссийских позиций и за разрыв с организациями, созданными на постсоветском пространстве.

"Я не хочу делать оценок, выносить какие-то вердикты, но некоторые фамилии из того списка, который был объявлен в качестве состава координационного совета, нам знакомы. И целый ряд этих фамилий ассоциируется у нас с личностями, которые выступают за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга белоруссизации для ущемления русского языка, за то, чтобы поменьше сотрудничать со структурами, созданными на постсоветском пространстве, включая идеи выхода из ОДКБ, ЕАЭС, за присоединение к НАТО", - сказал Лавров.

Министр привел некоторые из антироссийских высказываний, которые были озвучены одним из членов совета. "Мы знаем заявление по крайней мере одного из членов Координационного совета о том, что русские - это "народ-подлец" и что "Белоруссия никогда не была Россией, а была всегда Польшей". Это заявления одного из представителей, которые звучали на предыдущих этапах карьеры, но это характеризует взгляды как минимум некоторых из участников этого процесса", - указал Лавров.

Он отметил, что Москва не видит смысла в контактах с представителями Координационного совета до тех пор, пока он не обретет законный статус и четкую программу. "В этих условиях мы искренне считаем, что нам ни к чему встречаться с представителями, которые запрашивают подобные контакты, до тех пор, пока они не сформируют свою структуру в соответствии с законодательством Республики Беларусь", - сказал министр.

Союзное государство

Россия будет твердо отвечать на попытки раскачать обстановку в Белоруссии и оторвать республику от РФ и Союзного государства, заявил Лавров.

По словам российского министра, Москва "будет достойно и твердо отвечать на основе фактов тем, кто пытается раскачать обстановку в Белоруссии путем заигрывания с Минском, кто хочет оторвать республику от России и подорвать основы функционирования Союзного государства". "Будем исходить из того, что любые проблемы должны решаться на основе конституции республики и при уважении тех норм правопорядка, которые в ней существуют", - подчеркнул Лавров.