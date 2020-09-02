Песков: RT может сам принимать решения об отправке сотрудников работать в других местах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Телеканал RT, как автономная структура, может сам принимать решение о направлении своих сотрудников работать по профилю в других местах. Такое мнение высказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию, что представители RT якобы заменили ушедших в знак протеста работников белорусских телеканалов.

"Там действительно произошло увольнение сотрудников. Речь идет о государственном телевидении, государство не может жить без своих государственных телеканалов", - заметил Песков. Он подчеркнул, что RT "существует в юридическом формате автономной некоммерческой организации, которая может самостоятельно принимать решение о направлении своих сотрудников по их профилю".

Он заявил, что не знает, кто оплачивает такую работу, но подчеркнул, что источником не может быть российский бюджет. "Наверняка есть какая-то журналистская деятельность журналистов RT, которую они выполняют в рамках редакционных заданий, это, конечно, оплачивает АНО", - добавил Песков.